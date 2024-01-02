فودة: جنوب سيناء شهدت طفرة تنموية في مختلف القطاعات

قال محافظ جنوب سيناء خالد فودة، إن المحافظة شهدت طفرة تنموية خلال الفترة الماضية في القطاعات الصحي والتعليمي، والتعليم الجامعي، والتوسع في إقامة المساجد إضافة إلى تنمية شاملة للطرق بواقع 1000 كم وحظت مدينة شرم الشيخ بالنصيب الأكبر لتكون شريان جديد للاستثمارات المستقبلية.



وأضاف أن الانتخابات الرئاسية 2024 كانت عبارة عن عرس وفرحة للشعب المصري وجرى تنظيمها على أعلى مستوى وكانت نسبة الحضور عالية مما يدل على وعي المواطنين المصريين ووطنيتهم، مؤكدا أن المصريين أكدوا وقوفهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي.



جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيري التوعوي الذي نظمته محافظة جنوب سيناء، بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ونواب مجلس النواب والشيوخ، وممثلي الشباب والمرأة، والأحزاب السياسية، وعواقل ومشايخ المحافظة، والأزهر والأوقاف وممثلي جميع طوائف المجتمع السيناوي .



وقدم المحافظ، الشكر لجميع القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، لدورهم الفعال في تنظيم الانتخابات، وكرم نماذج مخنلفة ممثلة لأطياف المجتمع من المشاركين في الانتخابات الرئاسية 2024



من جانبه قال مدير المنطقة الأزهرية بجنوب سيناء مضر عبد السميع، إن الشعب المصري دائما يضرب المثل في الالتفاف حول قيادته السياسية وجيشه، وظهر ذلك خلال الانتخابات الرئاسية.



وأشاد شيخ مشايخ القبائل البدوية بجنوب سيناء إبراهيم سالم بدور القيادة السياسية في تنمية سيناء، والاهتمام بأبنائها خاصة في مجال التعليم الجامعي بعد أن كانت المحافظة تخلو تماما من الجامعات أصبحت الآن تضم جامعات حكومية وخاصة بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المدارس في الظهير الصحراوي لإتاحة فرصة التعليم لأبناء البدو.



ولفت إلى الدور الإيجابي لبدو سيناء الداعم للقوات المسلحة والدولة المصرية وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، منوها بأن المحافظة هي الأعلى نسبة في المشاركة بالانتخابات، كما فازت مدينة شرم الشيخ بأفضل مدن الجمهورية تنظيما للعملية الانتخابية.