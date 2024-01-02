القومي للمرأة: نسعى لتوسيع نطاق الشمول المالي للسيدات في القرى

أكدت المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس القومي للمرأة، إنجي اليماني، أن المجلس يسعى إلى توسيع نطاق الشمول المالي لضمان حصول المرأة على الخدمات المالية وغير المالية في كافة قرى محافظات الجمهورية بما يتماشي مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.



جاء ذلك خلال ندوة التعريف بالشمول المالي التي نظمها المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع البنك المركزي المصري والبنك التجاري الدولي، واستهدفت عددا من السيدات من قرى مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وضمن مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي، الذي ينفذه المجلس.



وأوضحت اليماني أن تلك الندوات تساهم في وصول الخدمات البنكية المختلفة للمرأة المصرية بمختلف مراكز وقرى المحافظات، مشيرة إلى أن الندوة تضمنت شرحا للخدمات البنكية المالية والمصرفية، وعرضا لممثلي البنك التجاري الدولي حول المنتجات والخدمات البنكية المالية والمصرفية التي يقدمها البنك، وشرح تلك الخدمات، علاوة على إصدار كروت ميزة مجانا للسيدات الراغبات.



شارك في الندوة منسقة مشروعات مجموعات الادخار والإقراض بالمجلس ياسمين علي، ومشرف المجلس بمحافظة الدقهلية خالد الدسوقي، ومروة حمزاوي، وندى شيرازي ومنى تمام ممثلين عن البنك التجاري الدولي، وأيمن هيكل وميار خالد وسلمي خالد ممثلين عن البنك المركزي المصري.