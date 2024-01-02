أحمد حسن يكشف أولى صفقات النادي الأهلي في يناير

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اقتراب الأهلي من ضم أحمد أمين أوفا أولى صفقات النادي في يناير.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" خاص - الأهلي يضع احمد أمين اوفا في قائمة ترشيحات تدعيم هجومه في يناير ويؤجل التحرك رسميا لحين حسم موقف الفلسطيني وسام أبو علي ".

وكان النادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، توج ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.