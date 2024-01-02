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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خصومة ثأرية .. إحالة أوراق شاب للمفتي أنهى حياة مُسن بأسيوط

محكمة
محكمة

أحالت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، اليوم الثلاثاء، أوراق متهم إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعـ دامه لقيامه وآخرين بإنهاء حياة مُسن على خلفية خصومة ثأرية بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين أسامة عبد الهادي عبد الرحمن وأحمد محمد غلاب وأمانة سر خميس محمود ومحمد العربي .

تعود وقائع القضية 4091 لسنة 2022 جنايات مركز أبنوب إلى قيام المتهم " محمود . ع . س " 30 عاما وآخرين بإنهاء حياة المجني عليه " محمود . ع . م " 60 عاما، على خلفية خصومة ثأرية، حيث قام المتهم بالاتفاق مع آخرين، بإزهاق روح المجني عليه وقاموا بوضع خطتهم الشيطانية برصد خط سير المجني عليه حتى تمكن المتهم الأول من إنهاء حياته.

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وكشفت تحريات المقدم أحمد عبد المالك رئيس مباحث مركز أبنوب عن قيام المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته " طبنجة " صوب المجني عليه أثناء نزوله من سيارة بموقف سيارات أبنوب، ما أدى إلى وفاته في الحال.

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