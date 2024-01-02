"قصور الثقافة": أنشطة متنوعة للأطفال ضمن احتفالات العام الجديد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الأنشطة المتنوعة للأطفال، وذلك ضمن برنامجها للاحتفال بالعام الجديد، والمنفذ تحت رعاية وزارة الثقافة.



وذكرت الهيئة - في بيان، اليوم /الثلاثاء/ - أنه في هذا السياق شهد مركز الطفل للحضارة والإبداع يوما ترفيهيا للأطفال، تضمن عرضا فنيا لفرقة "كذا لون" للمسرح الأسود، تلاه فقرة رسم على الوجوه.



وأوضح البيان أن أتوبيس الفن الجميل نفذ كذلك ورشة فنية لأطفال "مستشفى 57357"، تضمنت تصميم حيوانات ثلاثية الأبعاد باستخدام الفوم والكانسون الملون، بينما أقام فنانو قصر ثقافة "25 يناير" عدة ورش فنية لطلاب مدرسة "الأمل" للصم والبكم، منها ورش تصميم أشغال يدوية، وورشة عمل مجسم لسلاحف النينچا بالكانسون الملون، بالإضافة إلى ورشة لتعليم الطباعة بالاستنسل.



وتأتي تلك الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، ونظمتها الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة الدكتورة جيهان حسن، وفي إطار ما تقدمه هيئة قصور الثقافة من أنشطة مكثفة للأطفال بالمحافظات بهدف تنمية مهاراتهم وتعديل سلوكياتهم.