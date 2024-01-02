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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عودة مشجع كرة قدم إسباني بعد احتجازه سنة في إيران.. تفاصيل

مشجع اسباني
مشجع اسباني

في واقعة غريبة، عاد مشجع كرة قدم إسباني إلى بلاده الثلاثاء بعدما اعتقلته السلطات الإيرانية لأكثر من عام بتهمة التجسس في أثناء توجهه إلى كأس العالم في قطر قادما من أوروبا.

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ووفقا لوكالة «رويترز»، وصل سانتياغو سانشيز، الذي كان يبلغ من العمر 41 عاما حين اختفى، إلى مطار باراخاس في مدريد حوالي الساعة الواحدة ظهرا (12:00 بتوقيت غرينتش) حيث كان في انتظاره حشد كبير من المهنئين.

وقال سانشيز المبتهج للصحفيين في المطار بعد لقاء عاطفي مع عائلته وأصدقائه «المحنة كانت طويلة وصعبة لكنني عدت إلى بلادي».

وأضاف في إشارة إلى إسبانيا «نحن محظوظون لأننا ولدنا في هذا البلد».

وكان آخر ظهور لسانشيز في الأول من أكتوبر 2022 عندما أرسل لأصدقائه صورة لنفسه على الحدود العراقية الإيرانية كتب عليها «الدخول إلى إيران».

 

قطر كرة قدم

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