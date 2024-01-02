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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

صدى البلد

استقبلت اليابان العام الجديد 2024 بمشاهد مرعبة بعد حدوث زلزال عنيف ضرب وسط اليابان أمس بقوة 7.6 درجة وتبعه 155 زلزالا أخرى بقوة تجاوزت الـ 3 درجات على مقياس ريختر.

وتسبب الزلزال في حدوث موجات تسونامي بلغ ارتفاعها مترًا في بعض المناطق، ودمار في عدد من المنشآت والبنايات السكنية ما دفع السلطات إلى الطلب من السكان مغادرة المناطق المعنية واللجوء إلى المرتفعات.

واليوم أعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، مقتل 48 يابانيًا وإصابة آخرين وتسجيل أضرار مادية كبيرة، فيما قال وزير الدفاع الياباني إن ألف جندي يستعدون للتوجه إلى المنطقة المتضررة.

كما تشهد اليابان باستمرار زلازل بسبب وقوعها في منطقة “حزام النار” في المحيط الهادئ؛ لذلك تفرض السلطات معايير بناء صارمة، بحيث تكون المباني عمومًا مقاومة للزلازل القوية.

ومن جهتها أفادت وسائل الإعلام اليابانية، اليوم الثلاثاء، أن سلسلة من الزلازل القوية ضربت غرب اليابان، مما أسفر عن مقتل العشرات وإلحاق أضرار بالمباني والمركبات والقوارب.

أما بالنسبة لمصر فقال صلاح الحديدي أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أن اليابان أكثر دولة تتعرض لزلازل مدمرة وقوية وتكون شدتها أكثر من 7 درجات على مقياس ريختر "، ونوه بأنه لا علاقة لزلزال اليابان بمصر مطلقا، وكل منطقة لها خصائص تكتونية ثابتة.

وأكد على أنه من المستحيل أن يحدث زلزال في اليابان ويؤثر على مصر أو يحدث زلزال في مصر بسبب حدوث زلزال في اليابان".

 

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