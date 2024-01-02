أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بدءا من الغد، سيكون قطع التيار الكهربائي في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مبينا أن قطع التيار الكهربائي ليلا كان صعبا على المواطنين وخاصة طلاب المدارس في ظل بدء ماراثون امتحانات الترم الأول.



وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن قطع التيار الكهربائي سيكون في النهار فقط، ونتمنى ألا يكون هناك انقطاع للكهرباء في المستقبل والدولة تعمل بكل جهد في هذا الملف.



وتابع موسى، أن هناك زيادة في أسعار الكهرباء والإنترنت، موضحا أن الدولة حريصة على المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي والعمل على عدم انقطاع التيار مرة أخرى.



