انتظام عمليات استخراج الكارنيهات والبطاقة العلاجية للمحامين 2024

شهد نادي المحامين النهري بالمعادي، والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، اليوم الثلاثاء، انتظامًا وتيسيرًا في عمليات تجديد بطاقات العضوية، ومشروع العلاج للعام الجديد 2024، ويرجع هذا التيسير إلى نظام الميكنة التي طبقها النقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.

وبدأت عمليات التجديد في النادي النهري بالمعادي في تمام الساعة التاسعة صباحا، وتستمر حتى الخامسة مساء، ويتم تحصيل رسوم تجديد العضوية داخل النادي نقدًا أو إلكترونيًا، وذلك للتيسير على السادة المحامين، والحفاظ على أموال النقابة.

وحرص عدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، على أن يكونوا متواجدين في النادي النهري بالمعادي لخدمة السادة المحامين، ولتسهيل إجراءتهم وتذليل أية عقبات أمامهم.

كما شهدت النقابات الفرعية أيضًا، انتظامًا في عمليات استخراج وطباعة الكارنيهات، والبطاقات العلاجية للسادة المحامين، من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا، وذلك دون أية عقبات في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ النقابة، بدأها نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، منذ العام الماضي.