عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزارة الرياضة تنفذ الدورات التدريبية الحرفية "علمني حرفة" بالوادي الجديد

وزارة الشباب والرياضة
وزارة الشباب والرياضة

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، الدورات التدريبية الحرفية "علمني حرفة" للعام الثاني ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب بالمحافظات، بواقع (٢) دورة تدريبية شهريًا.


وذكرت الوزارة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية بمحافظة الوادي الجديد علي حرفه "الرسم على الرمال"بمركز شباب الخارجه بحضور 25 مستفيدًا ومستفيدة.


وتواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية والمهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء اتجاهات الدولة والتي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد على أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع على المجتمع.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

الطن بـ42 ألف جنيه.. مفاجأة غير متوقعة بشأن أسعار الحديد اليوم

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

ترشيحاتنا

وضع ضوابط وليس تسعير|اللواء راضي عبد المعطي يوضح قرار اعتبار 7 سلع إستراتيجية..فيديو

وزير النقل يعلن مفاجأة عن أسعار تذاكر المترو: خصم 71% في هذه الحالة

"الشهادة مطلب".. آخر تصريح لـ العاروري قبل استهدافه |فيديو

خطأ فادح.. سياسي لبناني: اغتيال صالح العاروري اختراق إسرائيلي لأمن حزب الله

أول ظهور لشقيقة العاروري بعد اغتياله.. ماذا قالت؟

500 صاروخ وطائرة مسيرة.. زيلينسكي: روسيا تمارس "إرهاب جوي" ضد أوكرانيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

ظهور هذه الأعراض تعني حدوث الولادة المبكرة.. احذريها

كارثة صحية بسبب تناول الخبز بهذه الطريقة

فيديو

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

عاجل .. المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء والتنفيذ غدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ