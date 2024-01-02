وزارة الرياضة تنفذ الدورات التدريبية الحرفية "علمني حرفة" بالوادي الجديد

نفذت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة)، الدورات التدريبية الحرفية "علمني حرفة" للعام الثاني ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ داخل مراكز الشباب بالمحافظات، بواقع (٢) دورة تدريبية شهريًا.



وذكرت الوزارة، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، أنه تم تنفيذ الدورة التدريبية الحرفية بمحافظة الوادي الجديد علي حرفه "الرسم على الرمال"بمركز شباب الخارجه بحضور 25 مستفيدًا ومستفيدة.



وتواصل وزارة الشباب والرياضة تنفيذ الدورات التدريبية الحرفية والمهنية داخل مراكز الشباب بالمحافظات لمواجهة سوق العمل والقضاء على البطالة، وفي ضوء اتجاهات الدولة والتي تؤكد أهمية إقامة مشروعات صغيرة تخلق فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الظروف الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع، وتؤكد على أن الاهتمام بالتدريب الحرفي يعود بالنفع على المجتمع.