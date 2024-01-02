علاء شلبي: المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تقوم بدور كبير في دعم القضية

أكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان،

المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تقوم بدور كبير في دعم القضية الفلسطينية، وتمثل مراجع لملاحقه مجرمي الحرب دوليا.

واضاف خلال مشاركته في فعاليات الندوة التي تنظمها لجنتا الشئون العربية، والثقافية بنقابة الصحفيين، تحت عنوان "غزة من الداخل نظرة حقوقية": هذه المؤسسات دون غطاء سياسي أو دعم عربي حقيقي، تحرص هذه المؤسسات على التحرك القضائى ضد الاحتلال الإسرائيلي امام القضاء الإسرائيلي ذاته وأمام المحاكم الدولية، بجهد كبير للغاية في هذا الشأن.

وأشار إلى أن فروع المنظمة في أوروبا رصدوا هلع الدول الأوروبية من حالة النزوح الإسرائيلي إليها بعد أحداث ٧ أكتوبر، لذا هبت الدولة الغربية لتصدير صورة دعم الكيان الإسرائيلي.



وأكمل: نطالب منذ فترة بسحب الثقة من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك حرص على وجوده حتى يقضي على القضية الفلسطينية، بما يمثل مؤامرة واضحة ضد القضية.

وأكد: تم التضحية بالقانون الدولي وبفكرة حقوق الإنسان فنحن امام طائفة من الجرائم البشعة، ورصدنا التحرك التهجير القسري منذ ١٠ اكتوبر الماضي، بتركيز القصف على مناطق بعينها لدفع المواطنين إلى المناطق الأخرى.

الواقع على الأرض يشير إلى أنه يتم دفعنا إلى اتجاه تهجير الفلسطينيين خارج غزة، وهو ما سوف يؤدي إلى تصفية القضية الفلسطينية