أول ظهور لشقيقة العاروري بعد اغتياله.. ماذا قالت؟

ظهرت شقيقة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس في فيديو مصور لها بعد اغتياله في بيروت.

وقالت شقيقة صالح العاروري: "ربنا شرفنا باستشهاد أخي، وهذه أمنية كان يتمناها كل يوم"

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بانفجار الضاحية الجنوبية.

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الضاحية الجنوبية جريمة إسرائيلية جديدة.

وأضاف ميقاتي: "انفجار الضاحية الجنوبية جريمة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات"