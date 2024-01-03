عاجل
صحف الإمارات اليوم.. أزمة النازحين من غزة مع برد الشتاء في المخيمات.. ترامب يضع النظام الانتخابي الأمريكي على المحك.. وإسرائيل منقسمة بشأن الحرب أهالي غزة يبحثون عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على القطاع.. شاهد «الأهرام»: تقدم الدول والمجتمعات ورضا الشعوب يُقاس بمعدلات الحماية الاجتماعية المتاحة لها «الجمهورية»: تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية يتصدّر اهتمامات وأولويات الدولة المصرية صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعاقتها مصدر قوتها.. أسوانية من ذوي الهمم تستثمر موهبتها للمشغولات اليدوية

المشغولات اليدوية
المشغولات اليدوية بأسوان

مواهب كثيرة نجدها فى كل يوم يمتلكها أصحاب إبداعات وإبتكارات وقدرات، وهذا نلمسه بشكل أكبر لدى الأبطال من متحدى الإعاقة من ذوى الهمم.

وفى هذا الإطار نستعرض عبر موقع “صدى البلد “ قصة وحكاية بطلتها إحدى المواهب من ذوى الهمم، وهى السيدة شحاته محمد أحمد من قرية المنصورية، والتى حولت إعاقتها لمصدر قوة وخير لها ولصديقاتها، ولهذا يمكن ان يطلق عليها، كما يطلق على أمثالها لقب ” أبطال الحكاية ”. 

محافظ أسوان يبحث مع سفير دولة البوسنة والهرسك سبل التعاون الثنائى

محافظ أسوان: لن ندخر جهدا في تقديم الدعم لذوي الهمم

أبطال الحكاية 

وحصلت على دبلوم تجارة، ومنذ صغرها وتحديداً في سن الـ 9 أشهر أصيبت بمرض شلل الأطفال مما أدى إلى عدم قدرتها على الحركة من مكانها، ولكنها حالياً تستعين بجهاز تعتمد عليه في حركتها نظراً لعدم قدرتها على الحركة، وجعلت من إعاقتها حافزاً لتميزها ونجاحها، فلم تستسلم أبداً، وكان لديها هدف تنمية موهبتها فى صناعة المشغولات اليدوية. 

وأشارت إلى أنها نشأت لديها هذه الموهبة خلال دراستها، وقررت تطويرها وجعلها مشروع صغير يوفر لها مصدر دخل، وبدأت المشوار فى رحلة كفاحها من خلال تصميم المشغولات اليدوية من مختلف الخامات مثل الخوص والخرز والتريكو وغيرها منذ 10 سنوات. 

وقررت تأسيس ورشة داخل منزلها برفقة إحدى قريباتها التي تعمل بنفس المجال حتى يستطيعن إعداد وتنفيذ العديد من المشغولات اليدوية المصنوعة من الخامات البيئية، وأنها تقوم مع 15 سيدة، بإنتاج المشغولات اليدوية المتنوعة داخل ورشة العمل الصغيرة داخل منزلها. 

وأضافت بأنه يتم توزيع الأدوار عليهن خلال فترة عملهن بالورشة، حيث يهتم بعضهن بتصميم مشغولات الخوص، وأخريات يقومن بتقفيل الشنط، والبعض الآخر يقوم بتنفيذ ضفائر الخوص أو شد النول لإنتاج المفارش المصنوعة من الخيوط. 

وتابعت بأن جميع السيدات اللاتي يعملن معها محدودات الدخل حيث يوفرن مصدر دخل لأسرهن، وأكدت أنها تروج لمنتجاتهن من المشغولات اليدوية المتنوعة خلال مشاركتها في المعارض المختلفة، سواء داخل المحافظة أو خارجها، وذلك عبر معارفها وصفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". 

وعن آمالها المستقبلية فتقول: بأنها تطمح في توسيع مشروع ورشتها الصغيرة للمشغولات اليدوية، وجعله مشهور، والترويج لمنتجاتهن في الأسواق المحلية والعالمية، ليس فقط في معارض مصر بل أيضاً خارج البلاد.

عروس المشاتي.. أسوان تتجمل للاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية 2024

نقل وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية للعمل في أسوان

قصة 

وأضافت فتحية سالم أحمد شريكتها في الورشة المنزلية، إنها ورثت تصميم مشغولات الخوص عن أجدادها، وأنها كانت هوايتها منذ الصغر وبعد ذلك اعتمدتها كمصدر رزق لها. 

وأوضحت أن تنفيذ الورشة داخل المنزل يساعدهم على إنتاج العديد من المشغولات اليدوية نظراً لأنهم يعملون في مشروعهم وفي نفس الوقت يستطيعون تلبية احتياجات منزلهم. 

كما أشارت فاطمة سعيد عبدالله إحدى السيدات العاملات في ورشة منزلية، إنها تعلمت تصميم وتنفيذ المشغولات اليدوية في الورشة نظرًا لأنها أرادت أن تجعل هذا العمل مصدر دخل يمكنها من خلاله المساعدة في مصروفات منزلها.

وأضافت أن دورها في الورشة هو تصميم المشغولات من خيوط النخيل سواء الأطباق أو الأسبتة وغيرها من الأشكال، حيث أنهن يعملن حسب الطلبيات التي يتم طلبها منهن. 

 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان المشغولات اليدوية اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة أعلنتها رسميًا| مواعيد قطع الكهرباء في المحافظات بعد القرار الجديد

600 جنيه خلال ساعات|تراجع سعر الذهب مجددا بعد قفزة استثنائية..وعيار 21 مفاجأة

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 3-1-2024 بالأسواق

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

وصلت لـ 350 جنيهًا.. هل ترتفع أسعار اللحوم الفترة المقبلة؟

دعاء قيام الليل يسخر الله لك الأرض ومن عليها ..ردده وانت فى سريرك

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان يبحث مع سفير دولة البوسنة والهرسك سبل التعاون الثنائى

أسوان.. بدء الدورة التدريبية للتعريف بمفاهيم دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

لجنة الآداب بـالأعلى للجامعات تناقش أسباب تجميد معظم أقسام كلية ألسن أسوان

الحديقة النباتية بأسوان تستقبل 142 ألف سائح خلال العام المنقضي

استمرار فعاليات مونديال حياة كريمة بأسوان فى خماسى كرة القدم بكوم امبو

جهاز حماية المستهلك بأسوان تتلقى أكثر من 1979 شكوى متنوعة

محافظ أسوان: البدء في تنفيذ مشروع إنشاء أول مجمع لإيواء الكلاب الضالة

انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحقوق جامعة أسوان

ترشيحاتنا

إعاقتها مصدر قوتها.. أسوانية من ذوي الهمم تستثمر موهبتها للمشغولات اليدوية

لو الكهرباء قطعت أكتر من ساعتين .. اشتكي الشركة بهذه الخطوات

وقوع إصابات جراء قصف.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم

مقترح بصفقة تبادلية من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز |تفاصيل

اختيارات خاطئة.. أحمد أبو مسلم: قائمة منتخب مصر بها «لوغاريتم»

متعة ولذة منقطعة النظير.. وصية من الله يغفل عنها الكثير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبدأ 11 صباحًا .. تعرف على خطة تخفيف أحمال الكهرباء

نشرة المرأة والصحة| في عيد ميلادها 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين.. مي عمر بملابس مثيرة بدبي

بعد سخريتها من خبر طلاقها من العوضي| صور تجمع بين ياسمين عبدالعزيز وزوجها

أسعارها خرافية.. ملابس أنغام في الرياض تثير ضجة على السوشيال ميديا|شاهد

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ