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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الدراسات الإفريقية العليا: بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول 9 يناير

امتحانات
امتحانات

كشف الدكتور عطية الطنطاوى عميد كلية الدراسات الإفريقية العليا ، عن موعد بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤ .

ومن جانبه ، قال الدكتور عطية الطنطاوي أن امتحانات الفصل الدراسى الأول سوف تعقد يوم الثلاثاء ٩ يناير الجارى حتى ٢٤ من نفس الشهر حضوريا بالكلية .

 

تعليمات هامة قبل بدء الامتحانات وهى :

 

1. يمنع دخول الطالب إلي لجنة الامتحان بعد مرور 15 دقيقة من بداية الامتحان بحد أقصي وبسبب مبرر.
2. يجب على كل طالب أن يترك أي كتب أو مذكرات ، أو أي أوراق تتعلق بمادة الامتحان خارج اللجنة الامتحانية.
3. يجب علي كل طالب النظر في ورقة الأسئلة الخاصة به ورقة إجابته فقط، ولا ينشغل بالنظر لمن حوله أو أمامه أو بمن خلفه.
4. يمنع اصحاب الطلاب للهاتف المحمول الخاص به أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية وفي حالة إحضار الطلاب لأي من هذه الأدوات معه لابد من القيام بإغلاقها عند دخول اللجنة، ووضعها في جيبه أو حقيبته، ومن يضبط وبحوزته هذه الأدوات مفتوحة يحال لمجلس تأديب باعتباره شروعا في الغش .
5. في حالة الغش أو الشروع فيه عن طريق التلفون المحمول أو الساعة الذكية أو السماعات الذكية التي تسخدم كموبايل لن يتم تسليم أداة الغش إلا بعد صدور قرار مجلس التأديب الابتدائى وصيرورته نهائيا بفوات ميعاد الطعن عليه أمام مجلس التأديب الاستئنافي للطلاب، أو صدور حكم مجلس التأديب الاستئنافي للطلاب في الطعن المقام من الطالب.

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