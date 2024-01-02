الأسر المنتجة .. ندوة ينظمها "المصريين الأحرار" فى مطروح

نظمت أمانتا المرأة بالتعاون مع التدريب والتثقيف بحزب المصريين الأحرار بمطروح بالتنسيق مع جمعية الأسر المنتجة ندوة عن أهمية الأسر المنتجة وذلك بمقر الجمعية.

قامت كلا من نورا رجب إبراهيم أمين التدريب والتثقيف واسماء الفقي أمينة المرأة بمركز مطروح وميرفت امين بكر أمينة التدريب والتثقيف بمركز مطروح و رابحة عبد الرحمن عضو لجنة التدريب والتثقيف بالتنسيق مع جمعية الأسر المنتجة بمطروح لتنظيم ندوة وذلك بناء علي تعليمات سلطان ابو الشيخ الزعيري امين الحزب بمحافظة مطروح للتعريف بأهمية الاسر المنتجة ودورها في النهوض الاقتصادي ورفع المستوى المعيشي الاسرة بمطروح .

حثت الندوة علي ضرورة اقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة في دعم الاقتصاد من خلال صناعة منتج محلي ينافس بالسوق المصرى .

يأتي ذلك حرصا من حزب المصريين الأحرار علي دعم هذه الفئة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.