شاهد لحظة اغتيال الشيخ صالح العاروري في لبنان

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي ،اليوم الثلاثاء ، فيديو لحظة اغتيال صالح العاروري القيادي في حركة حماس.

https://x.com/khaledkraizim/status/1742255819654082650?s=46&t=ZnC4uo2e1LSZN9rDsNS1kg

لبنان يشكو إسرائيل بعد اغـ تيال العاروري

وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد تحضير شكوى لإدانة الاعتداء الإسرائيلي الذي طال منطقة الضاحية الجنوبية، بناء على توجيهات رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.

وتسبب القصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في لبنان، في سقوط عدد من الضحايا بينهم القيادي في حركة حماس صالح العاروري، إلى جانب أضرار مادية كبيرة في الممتلكات.

وأعلنت أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، عن الإضراب الشامل، تنديدا باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت.