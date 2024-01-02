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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

سياحة النواب توصي بالترويج للمناطق السياحية والدينية بالإسكندرية

لجنة السياحة والطيران
لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب

أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب في اجتماعها اليوم برئاسة النائب أحمد الطيبي وكيل اللجنة بوضع أجندة زمنية تتضمن مواعيد إقامة المهرجانات والفعاليات التي تقام داخل محافظة الإسكندرية وتنشيط الحركة السياحية للمناطق السياحية من خلال الترويج للمناسبات والأحداث الخاصة، وكذلك الترويج للمناطق السياحية الدينية، والتنسيق مع رعاة المهرجانات السياحية والمؤسسات ذات الصلة بالقطاع السياحى لعمل مطبوعات الأماكن السياحية وتقديم الدعم الفني والتسويقى للأحداث السياحية التي تقام بها بالمحافظة ، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعى للترويج لمتاحف ومزارات الإسكندرية السياحية والأثرية ، وكذلك تطوير أدوات التنشيط من خلال الاستعانة بالوسائل الحديثة مثل عمل تطبيق مجانى بأجندة تتضمن كافة الأحداث والفعاليات ، وتفعيل دور الهيئة العامة للتنشيط السياحى في التسويق الخارجي لفعاليات الأحداث الخاصة حتى يتمكن السائح من التعرف على عادات وتقاليد المقصد المضيف للسياحة.

 

وقال النائب أحمد الطيبي وكيل اللجنة إن محافظة الإسكندرية تتمتع بموقع جغرافى فريد على شاطئ البحر الأبيض المتوسط وتمتلك جميع مقومات السياحة وتحتل مكانة كبيرة ضمن المقاصد السياحية المصرية وأطلق عليها لقب عروس البحر الأبيض المتوسط.

 

وجاء ذلك خلال مناقشة لجنة السياحة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر بشأن ضعف دور هيئة تنشيط السياحة بالإسكندرية في تنشيط الحركة السياحية الأجنبية للمدينة ، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائبة نرمين بدراوى بشأن ضرورة الاستفادة من محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة في مجال السياحة واستغلال خيول المزارع في عمل مهرجانات في أماكن الجذب السياحى بالأهرام وشرم الشيخ والغردقة والعلمين الجديدة ، وذلك بحضور الأستاذ / عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى ، والأستاذ محمد سلامة رئيس الإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى.

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