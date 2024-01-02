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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ألماني وتشيلي.. انحسار المنافسة بين مرشحين لتولي تدريب نادي الزمالك

الزمالك
الزمالك

أعلن عمرو الدرديري عن عن انحسار الترشيحات بين مدربين لتدريب نادي الزمالك .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" انحسار الترشيحات بين الألماني فرانكو فودا و التشيلي خوسيه لويس سييرا  لقيادة الزمالك في الفترة القادمة ".

 

اتجاهان داخل مجلس إدارة نادي الزمالك


وقال حتحوت، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن هناك اتجاهين داخل مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، فهناك أصوات تطالب بضرورة التعاقد مع مدرب أجنبي قوي خلال فترة التوقف الحالية، بسبب مشاركة منتخب مصر في بطولة أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

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 استمرار معتمد جمال

وتابع حتحوت، أن الاتجاه الثاني يدعم استمرار معتمد جمال في منصبه، بسبب راتب المدير الفني الأجنبي، خاصة وأن مجلس الزمالك يفضل توفير أي سيولة مادية لحل أزمة القيد، بالإضافة إلى المستوي الذي ظهر به معتمد جمال في قيادته للفارس الأبيض في بطولة الدوري وكأس الكونفدرالية.


وأشار حتحوت، إلى أن مجلس إدارة الزمالك تلقي العديد من السير الذاتية من مدربين أجانب عن طريق وكلاء لاعبين من أجل تدريب الفريق الأبيض خلال الفترة الجارية، مضيفاً أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق للفريق واحدا من المرشحين.

الزمالك نادي الزمالك فرانكو فودا خوسيه لويس سييرا معتمد جمال بطولة أمم إفريقيا 2023 منتخب مصر

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