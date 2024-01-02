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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين

بنيامين نتنياهو رئيس
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي لأسر المحتجزين، إن الحكومة الإسرائيلية تدرس ترحيل قادة حماس إلى دولة أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بانفجار الضاحية الجنوبية.

قال رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، إن استهداف الضاحية الجنوبية جريمة إسرائيلية جديدة.

وأضاف ميقاتي: "انفجار الضاحية الجنوبية جريمة تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات"

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إن حركة حماس قررت تعليق كافة المحادثات مع إسرائيل الخاصة بإطلاق سراح الإسرائيليين، عقب اغتيال صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس و 2 من قادة كتائب القسام في انفجارات بيروت من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفي تعليق على عملية الاغـ تيال، قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال الصهيوني ضدّ قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، أو النيل من استمرار مقاومته الباسلة، وهي تثبت مجدّداً فشل هذا العدو الذريع في تحقيق أيّ من أهدافه العدوانية في قطاع غزة".

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ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين


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