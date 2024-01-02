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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رياضة النواب تناقش تخصيص أرض مركز أبو الديب بالشرقية والصالة المغطاة بسوهاج

لجنة الشباب والرياضة
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب،  طلب الإحاطة المقدم من  النائب محمد محمود لبيب، وكيل اللجنة بشأن عدم البدء في إنشاء الصالة المغطاة بنادي سوهاج الرياضي رغم صدور الموافقة منذ أكثر من عام وذلك بحضور وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي .

جاء ذلك في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وسامي حمد معجل سكرتير عام مساعد محافظة الشرقية، المستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة، واللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، و محمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية،و الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، والمهندس أحمد عطية رئيس هيئة الأوقاف.

أكدت وزارة الشباب في ردها علي طلب الإحاطة  انه تم اسناد بناء الصالة  الى بعض الجهات المتعاقدة مع وزارة الشباب والرياضة والقائمة بأعمال الانشاء والصيانة للمنشآت الشبابية والرياضية ومن ثم تقدمت جهتان بعرض فنى ومالي لتنفيذ الصالة المغطاة محل طلب الإحاطة، ونظراً لصدور الكتاب الدوري لرئاسة مجلس الوزراء بعدم قيام الوزارات بالتعاقد بالأمر المباشر والعمل بالمادة رقم 78 من القانون رقم 182 لسنه 2018 لتنفيذ المشروعات الى بعد العرض على رئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومن ثم جارى العرض على وزير الشباب والرياضة لعرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء للموافقة على التنفيذ وقيام وزارة الشباب والرياضة (مديرية الشباب والرياضة) بالتعاقد بالأمر المباشر بنص المادة سالفة الذكر.

كما ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائب خالد بدوي، بشأن إعادة تخصيص أرض فضاء ووضع يد مركز شباب كفر أبو الديب لإقامة ملعب نجيل سباعي وكافيتريا وحديقة طفل.

 أعلنت الجهة الإدارية انه قد وافق  الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مخاطبة  الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف لتسعير قطعة الأرض والموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 16 قيراط لصالح مركز شباب كفر أبو الديب والواقعة بناحية الخضارية حوض العويدي من القطعة رقم 41 أصلية لإقامة ملعب خماسي بمحافظة الشرقية.

ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم من  النائبغادة الضبع، بشأن سوء حالة المنشآت الرياضية بمركز جهينة محافظة سوهاج نتيجة عدم تطويرها ورفع كفاءتها، وعدم تزويدها بالمنشآت والأسوار اللازمة مما ترتب عليه عدم ممارسة الأنشطة والاستغلال الأمثل لتلك المنشآت.

 أفادت الجهة الإدارية بحالة مراكز الشباب محل طلب الإحاطة متضمنه للبعض منهم بإدراجهم ضمن خطة مديرية الشباب والرياضة بسوهاج الاستثمارية او الإضافية للعام المالي القادم 2024/2025 والبعض الاخر سيتم طرحة للاستثمار بنظام حق الانتفاع pot للعام المالي القادم 2024/2025 .

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