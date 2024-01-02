عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

صدى البلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد العاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية ، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

شارك في المران ٢٦ لاعبا وهم:محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد أبو جبل و محمد صبحي و عمر كمال و محمد هاني و أحمد حجازي و علي جبر و أحمد سامي و محمد عبد المنعم و أسامة جلال و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا و محمد النني و محمود حمادة و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي  و عمر مرموش و محمود حسن تريزيجيه و مصطفى محمد و محمود كهربا و أحمد حسن كوكا.

أدى  الثلاثي محمد الشناوي و أحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى  و أسامه جلال تدريبات تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا .

حضر مران منتخب مصر ، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم .

IMG-20240102-WA0016
IMG-20240102-WA0016
IMG-20240102-WA0021
IMG-20240102-WA0021
IMG-20240102-WA0018
IMG-20240102-WA0018
IMG-20240102-WA0022
IMG-20240102-WA0022
IMG-20240102-WA0019
IMG-20240102-WA0019
IMG-20240102-WA0023
IMG-20240102-WA0023
IMG-20240102-WA0020
IMG-20240102-WA0020
IMG-20240102-WA0017
IMG-20240102-WA0017

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

تغيير مواعيد تخفيف الأحمال.. وهذه الأسعار الجديدة للكهرباء| تفاصيل

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

موضوعات متعلقة

المقاولون العرب يبدأ الاستعداد لمباريات كأس الرابطة

إجراء مفاجئ من كيليان مبابي تجاه ريال مدريد .. ماذا فعل؟

شاهد| استاد مصر بالمدينة الأوليمبية المستضيف لتدريبات المنتخب الأول

«أهلي 2008» يخسر أمام سموحة في بطولة الجمهورية

إينزو وأوناحي وكاسيميرو على رادار الأندية السعودية

مع رونالدو.. الماركا تضع احتفال محمد صلاح بهدفه الـ 150 على غلافها

بعد إلغاء مباراة السوبر بالسعودية.. بيان عاجل من الاتحاد التركي

لاعبو المنتخب يتوافدون على المعسكر استعدادا لأمم إفريقيا 2024| شاهد

ترشيحاتنا

أزهري: أموال التيك توك حرام شرعًا

بيان عاجل من حزب الله على عملية اغتيال صالح العاروري في لبنان

وزير النقل عن حادث محور كمال عامر: الكوبرى موقعش والله

انطلاق أول شاحنة..وزير النقل يعلن تفعيل خط التجارة بين مصر والأردن والعراق

غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

ترحيلهم لدولة أخرى.. نتنياهو يستفز أسر المحتجزين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان جريء.. شمس الكويتية تثير الجدل بإطلالتها من العراق  

ب 7 نصائح فعالة.. أحمى طفلك من الإصابة بالتهاب الأذن الوسطى

سلعة استراتيجية| ارتفاع أسعار باقات الإنترنت وكروت الفكة تشغل بال المصريين.. تفاصيل

مضاعفاتها خطيرة على الجنين.. حالات تعرض الحامل لمشاكل الولادة المبكرة

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ