غياب صلاح.. شاهد| المران الأول لمنتخب مصر بالعاصمة الإدارية استعداداً لأمم أفريقيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريبه الأول باستاد العاصمة الإدارية داخل استاد مصر بمدينة مصر للألعاب الاوليمبية ، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تستضيفها كوت ديفوار وتنطلق ١٣ يناير الجاري .

شارك في المران ٢٦ لاعبا وهم:محمد الشناوي و أحمد الشناوي و محمد أبو جبل و محمد صبحي و عمر كمال و محمد هاني و أحمد حجازي و علي جبر و أحمد سامي و محمد عبد المنعم و أسامة جلال و محمد حمدي و أحمد فتوح و مروان عطية و أحمد نبيل كوكا و محمد النني و محمود حمادة و حمدي فتحي و إمام عاشور و أحمد سيد زيزو و مصطفى فتحي و عمر مرموش و محمود حسن تريزيجيه و مصطفى محمد و محمود كهربا و أحمد حسن كوكا.

أدى الثلاثي محمد الشناوي و أحمد الشناوي ثنائي حراس المرمى و أسامه جلال تدريبات تأهيليه تحت إشراف الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا .

حضر مران منتخب مصر ، الكابتن حازم إمام عضو اتحاد الكرة و المشرف على المنتخب الأول لكرة القدم .

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