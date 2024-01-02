حافز المتفوقين وجامعة تكنولوجية.. 7 قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة خلال الاجتماع الشهري

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ومن جانبه ، اتخذ مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهرى عدد من القرارات الهامة منها :



١- الموافقة على صرف حافز مادي للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات القمة المحلية والإقليمية والدولية للجامعة

٢-الموافقة إنشاء لائحة برامج علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية بكلية طب قصر العيني

٣- الموافقة على إجراء تعديلات لوائح البرامج الخاصة بمرحلة البكالوريس لبرامج علوم البيانات في نظم المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات

٤- إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الإلكترونية وتخصيص مقر لها بوادي النطرون وعمل دراسة الجدوي اللازمة لإنشاء هذه الوحدة.

٥- تشكيل لجنة لوضع معالم إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين

٦- تشكيل لجنة لوضع التصور المبدئي لإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية بدرجات علمية دولية في المجال التقني

٧- اعادة التأكيد على تبعية مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" لمجلس ادارة المستشفيات .