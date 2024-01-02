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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حافز المتفوقين وجامعة تكنولوجية.. 7 قرارات مهمة لمجلس جامعة القاهرة خلال الاجتماع الشهري

مجلس جامعة القاهرة
مجلس جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

ومن جانبه ، اتخذ مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعه الشهرى عدد من القرارات الهامة منها :


١- الموافقة على صرف حافز مادي للطلاب الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في مسابقات القمة المحلية والإقليمية والدولية للجامعة

٢-الموافقة  إنشاء لائحة برامج علوم العمليات الحيوية والمواد الحيوية بكلية طب قصر العيني

٣- الموافقة على إجراء تعديلات لوائح  البرامج الخاصة بمرحلة البكالوريس لبرامج علوم البيانات في نظم المعلومات، وبرنامج هندسة البرمجيات

٤- إنشاء وحدة لإدارة المخلفات الإلكترونية وتخصيص مقر لها بوادي النطرون وعمل دراسة الجدوي اللازمة لإنشاء هذه الوحدة.

٥- تشكيل لجنة لوضع معالم  إنشاء كرسي لتطوير علوم الدين

٦- تشكيل لجنة لوضع التصور المبدئي لإنشاء جامعة القاهرة التكنولوجية بدرجات علمية دولية في المجال التقني

٧- اعادة التأكيد على تبعية مستشفي قصر العيني التعليمي الجديد "الفرنساوي" لمجلس ادارة المستشفيات .

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