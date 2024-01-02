لهم يد في عدم استقرار السودان.. سمير فرج : إثيوبيا تهدد الأمن القومي العربي

قال اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، إن الدولة المصرية لديها 4 اتجاهات استراتيجية، مشيرا إلى أنه لم يحدث في التاريخ أن تكون الأربع اتجاهات مهددة في توقيت واحد.



أضاف سمير فرج، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الموقف الحالي سيئ، وهناك تهديد للأمن القومي المصري، مبينا أن الوضع صعب في ليبيا والسودان أيضا.



وأشار فرج، إلى أن الصومال كانت دولة واحدة، ثم ظهر ما يسمى أرض الصومال وغير معترف بها دوليا، لافتا إلى أن إثيوبيا تصدر المشكلات حاليا بعد توقيع اتفاقية مع أرض الصومال الغير معترف بها على خليج عدن.



وتابع فرج، أن أرض الصومال نتاج حركات من الاستعمار الإنجليزي، مبينا أن الاتفاق يساعد إثيوبيا ليكون له منفذ على البحر الأحمر، بالإضافة إلى أنه اخترق سيادة وأمن دولة عربية وهو مؤشر خطير مع بداية العام الجديد.



وأوضح فرج، أنه لا ثقة في رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، مشيرا إلى أن إثيوبيا حاولت أن يكون لها منفذا على البحر الأحمر من خلال جيبوتي وإريتريا، وفشلت، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي، رفض التوقيع على الاتفاق الخاص بشأن سد النهضة في أمريكا ولا ثقة فيه.



وأوضح أن إثيوبيا تهدد الأمن القومي العربي، مشددا على أنه لابد من وجود تحرك عربي عربي، بعد التهديد المباشر من خلال توقيع الاتفاق مع أرض الصومال غير المعترف بها، ولابد من اجتماع عاجل للجامعة العربية بعد موقف إثيوبيا للتصدي لمخططها وهو تهديد مباشر أيضا لدولة الإمارات بشأن ميناء بربرة والتواجد فيه.

