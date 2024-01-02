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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترضخ للضغوط الصهيونية.. القائم بأعمال رئيس جامعة هارفارد أستاذ يهودي

الدكتورة كلودين جاي
الدكتورة كلودين جاي التي استقالت بعد جلسة الاستماع

 

بعد الضغوط التي تعرضت لها الجامعة في أعقاب مواقف الجامعة وطلابها المؤيدة للقضية الفلسطينية، أعلنت اللجنة التنفيذية لجامعة هارفارد أن البروفيسور اليهودي آلان جربر سيتولى منصب الرئيس المؤقت للمؤسسة الأكاديمية بدلا من الدكتورة كلودين جاي، التي استقالت بعد جلسة الاستماع في الكونجرس.

وبحسب ما نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن البروفيسور جربر، الطبيب والاقتصادي الذي شغل منصب عميد الجامعة الجامعة منذ عام 2011، قال سابقًا إنه على الرغم من إدانته لاستخدام شعار "من النهر إلى البحر" في الحرم الجامعي، إلا أن الجامعة "ستظل ملتزمة بحرية التعبير"، في وقت مثل اليوم، حيث توجد العديد من الصراعات في الحرم الجامعي والمظاهرات المؤيدة والمعارضة، من المهم للغاية بالنسبة لنا حماية حقوق التعبير، وهذه أولوية قصوى بالنسبة لنا كجامعة."

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