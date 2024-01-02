تصريح مستفز.. مستشار نتنياهو: إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها على اغتيال قادة حماس بلبنان

قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء إن إسرائيل "لم تتحمل مسؤوليتها" عن الهجوم الذي أودى بحياة قيادي بارز في حركة حماس في لبنان، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة cnn الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد جاء هذا التصريحات خلال مقابلة مع قناة MSNBC، حيث قال مارك ريجيف، وهو مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "اطلع على التقارير" حول الهجوم الذي أدى إلى مقتل المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري.

وتابع : "إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن أيا كان من فعل ذلك فيجب أن يكون واضحا أن هذا لم يكن هجوما على الدولة اللبنانية، ولم يكن هجوما حتى على حزب الله، ومن فعل ذلك فقد قام بضربة جراحية ضد قيادة حماس".

وقالت ريجيف إنه على الرغم من أن الأفراد الذين يقتلون إسرائيليين، فيمكن أن يتوقعوا أن تصل إليهم الدولة الإسرائيلية والقوات المسلحة الإسرائيلية في نهاية المطاف، فإن هذا بالأحرى "بيان عام" لسياسة إسرائيل، وأوضححت: "الأمر لا علاقة له بالوضع الحالي، وهذا الوضع بالتحديد في بيروت، والذي ليس لدي أي تعليق عليه".

وأضاف أنه "من الواضح للغاية" أن أي شخص كان العقل المدبر للهجوم "لديه شكوى من حماس" نفسها.