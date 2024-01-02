عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مستفز.. مستشار نتنياهو: إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها على اغتيال قادة حماس بلبنان

صالح العروري
صالح العروري

قال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء إن إسرائيل "لم تتحمل مسؤوليتها" عن الهجوم الذي أودى بحياة قيادي بارز في حركة حماس في لبنان، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة cnn الأمريكية.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فقد جاء هذا التصريحات خلال مقابلة مع قناة MSNBC، حيث قال مارك ريجيف، وهو مستشار كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه "اطلع على التقارير" حول الهجوم الذي أدى إلى مقتل المسؤول الكبير في حماس صالح العاروري. 

 

وتابع : "إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن هذا الهجوم، لكن أيا كان من فعل ذلك فيجب أن يكون واضحا أن هذا لم يكن هجوما على الدولة اللبنانية، ولم يكن هجوما حتى على حزب الله، ومن فعل ذلك فقد قام بضربة جراحية ضد قيادة حماس". 

 

وقالت ريجيف إنه على الرغم من أن الأفراد الذين يقتلون إسرائيليين، فيمكن أن يتوقعوا أن تصل إليهم الدولة الإسرائيلية والقوات المسلحة الإسرائيلية في نهاية المطاف، فإن هذا بالأحرى "بيان عام" لسياسة إسرائيل، وأوضححت: "الأمر لا علاقة له بالوضع الحالي، وهذا الوضع بالتحديد في بيروت، والذي ليس لدي أي تعليق عليه". 

وأضاف أنه "من الواضح للغاية" أن أي شخص كان العقل المدبر للهجوم "لديه شكوى من حماس" نفسها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد حسن يعلن مفاجأة في صفقة انتقال عمر كمال عبدالواحد إلى الأهلي

المواعيد الجديدة لقطع الكهرباء بعد قرار الحكومة بتعديلها.. والتنفيذ من الغد

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

مهاجم الأهلي الجديد..كولر يفاجئ موديست بهذا القرار وتطورات التعاقد مع وسام أبو علي

الحكومة: تخفيف الأحمال ساعتين يومياً في الفترة من 11 صباحاً حتى 5 مساءً

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

موضوعات متعلقة

بسبب طوفان الأقصى.. المعارضة الإسرائيلية تصف 2023 بالعام الرهيب في تاريخ الاحتلال

المتطرف ليبرمان يهدد بإعادة احتلال إسرائيل لجنوب لبنان 50 عامًا

قبل انتخابات الرئاسة.. سجن صاحب جائزة نوبل محمد يونس6 أشهر في بنجلادش

بعد زيادة ربع مليون شخص.. تعرف على عدد سكان الأردن مع نهاية 2023

عجز بالجبهة.. ألمانيا: يجب إرسال المتهربين من الخدمة العسكرية الأوكرانية إلى وطنهم

ليلة رأس السنة.. القبض على 283 شخصًا للقيادة تحت تأثير الكحول بالهند

ماذا قالت حماس عن استهداف القوات الأمريكية لزوارق الحوثيين؟

لتجنب وقوع كارثة.. الهند وباكستان تتبادلان قائمة المنشآت النووية

ترشيحاتنا

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي يتهرب من سؤال حول استشهاد قادة حماس في لبنان

صيغة التهنئة عند الزواج .. أفضل كلمات تقال للعروسين

أخبار الحوادث.. تفاصيل مقـ.تل موزة من مسجلين خطر.. قرار جديد من المحكمة في قضية الراقصة حورية

السعودية تعلن تعليق الدراسة في منطقتين

صحيفة CNN الأمريكية: انفجار بيروت يهدد بإشعال حرب أوسع نطاقا بالشرق الأوسط

حكم قراءة القرآن في ذكرى الوفاة السنوية.. دار الإفتاء ترد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع القدم كلمة السر في اختيار الأحذية المريحة

اكتشف بديل البيكنج بودر والفانيليا في الكيك

مميت ومنقذ.. احترس الإسبرين سلاح ذو حدين في السكتة الدماغية

إجراءات لتغيير خطة خفض الأحمال.. ماذا فعلت الحكومة لتخفيف أثار زيادة أسعار الكهرباء؟

فيديو

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

بعد وقوع زلزال اليابان العنيف| هل تؤثر الكارثة على بلاد أخرى؟

سيارات تبتلعها المياه.. ماذا فعل زلزال إيشيكاوا في اليابان |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ