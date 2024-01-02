محافظ جنوب سيناء يكافئ عمال النظافة بشرم الشيخ

كافأ محافظ جنوب سيناء الدكتور خالد فوده، عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ بمبالغ مالية، مثنيا على ما يبذلونه من جهود للحفاظ على جمال ونظافة المدينة وظهورها بالمظهر اللائق المشرف الذي يشيد به جميع الزائرين للمدينة من جميع دول العالم.



جاء ذلك خلال لقاء محافظ جنوب سيناء مساء اليوم ، الثلاثاء، مع عمال النظافة بمدينة شرم الشيخ ومشاركتهم مأدبة عشاء.



أكد المحافظ أن الطبيعة ومكانة مدينة شرم الشيخ واستقبالها الدائم أحداث ومؤتمرات عالمية يفرض ضرورة تقديم خدمات النظافة والتجميل الدائم مميزة تتناسب مع كون شرم الشيخ مدينة صديقة للبيئة خضراء مستدامة.

أشار المحافظ إلى ميدان عامل النظافة الجاري إنشاؤه حاليا ضمن مجموعة ميادين لإبراز قيمة ومجهودات عامل النظافة وتخليدا لدوره المهم.

حضر اللقاء المهندس رماح هاشم، رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ المتابعة، ومحمود السولية مستشار المحافظ لشؤون المحليات.