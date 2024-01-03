إبراهيم عيسى: "اليابان تعرضت لـ40 زلزال في يومين.. درس لازم يعلمنا ويفوقنا"

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على الزلزال والتسونامي الذي ضرب اليابان خلال الساعات الأخيرة، مشيراً إلى أن هناك 40 زلزال ضرب اليابان وتلاه تسونامي دمر الكثير من المباني، قائلا: نخرج من هذا المشهد بـ3 نقاط بأن المجتمع الياباني الذي كان يسمح لنفسه أن يقدم مبررات للسقوط والانهيار والتخلف؛ لأنه الشعب الوحيد الذي مورس ضده حرب نووية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اليابان لم تستسلم للفيضانات وهي قادرة على البناء من أجل مواجهة الزلازل، وهناك مشاهد للشعب الياباني وهي تتعامل بشكل طبيعي مع الزلزال، موضحا أننا نتحدث عن القدرة على الاستعداد للخطر، والشعب نهض بنفسه بعد قنبلتين نوويتين.

هناك نجاح مدوي في اليابان في كل القطاعات وانفتاح على العالم وتحضر

وأضاف أن هناك نجاح مدوي في اليابان في كل القطاعات وانفتاح على العالم وتحضر، معقبًا: "الدرس الياباني يعلمنا لازم نفوق من الغفلة".

وتابع: اليابان حولوا الهزيمة لواحد من أعظم المجتمعات في الصناعة والتعليم والاقتصاد والتكنولوجيا، موضحًا أن اليابان البلد الوحيدة التي ليس لها دين أو جيش وهي الشعب الوحيد الذي يضرب به الأمثال في الأخلاق والأدب.