متحدث الحكومة يفجر مفاجأة بشأن رفع أسعار الكهرباء.. وفتح تعلن إضرابا عاما في رام الله احتجاجا على اغتيال قيادي فلسطيني | أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

كامل الوزير: لا زيادة في أسعار تذاكر قطارات الدرجة الأولى والثانية

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن مترو الإسكندرية أبوقير - محطة مصر سينقل أكثر من مليون مواطن يوميا، مضيفا أن تم تثبيت نسبة التعريفة المحصلة الخاصة باشتراكات الطلبة من قيمة التذكرة الفعلية.

الحكومة: نسعى للقضاء على تخفيف الأحمال قبل حلول الصيف

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على تغيير مواعيد تخفيف الأحمال لتبدأ في الفترة من 11 صباحاً إلى 5 مساءاً، بسبب فترة الامتحانات، بعد طلبات تلقتها الحكومة من البرلمان.

جيش الاحتلال عقب اغتيال العاروري: مستعدون لكل السيناريوهات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، إنهم مستعدون لكل السيناريوهات، والتركيز على محاربة حركة حماس، وذلك بعد اغتيال صالح العاروري القيادي الفلسطيني في بيروت.

أحمد موسى: الدولة حريصة على مصلحة المواطن في ملف قطع التيار الكهربائي

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بدءا من الغد، سيكون قطع التيار الكهربائي في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساء، مبينا أن قطع التيار الكهربائي ليلا كان صعبا على المواطنين وخاصة طلاب المدارس في ظل بدء ماراثون امتحانات الترم الأول.

مفيش حاجة رسمي.. متحدث الحكومة يفجر مفاجأة بشأن رفع أسعار الكهرباء

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ملف الكهرباء والطاقة كان محل متابعة من رئيس الوزراء، وورد طلبات من نواب البرلمان والمواطنين بالنظر لمواعيد تخفيف الأحمال بحيث بدلا من تخفيف الأحمال ليلا النظر في تخفيف الكهرباء خلال ساعات النهار لبدء امتحانات نصف العام.

أول تعليق من حـ مـ اس على اغتيال إسرائيل لأحد قيادات الحركة

أكدت حركة حماس، أن عمليات الاغتيال الإسرائيلية لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا وتثبت مجددا فشل الاحتلال الذريع في تحقيق أي من أهدافه العدوانية في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

فتح تعلن إضرابا عاما في رام الله احتجاجا على اغتيال قيادي فلسطيني

أعلنت حركة فتح، إضرابا عاما وشاملا في رام الله والبيرة غدا، الأربعاء، احتجاجا على اغتيال القيادي الفلسطيني صالح العاروري في بيروت، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

فشل إسرائيلي وانتصار حماس.. ماذا يدور على أرض غزة ؟

كشف الدكتور أشرف الشرقاوي أستاذ الدراسات الإسرائيلية، أن إسرائيل تتكبد خسائر هائلة في قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، حيث فقدت 71 دبابة في 4 أيام وتتوالى الخسائر فقد خسر اللواء الذي دفعت به للقطاع مؤخرا 20 % من إمكانياته.

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

كشف أحمد شوقي الخبير المصرفي، تفاصيل انتهاء شهادات الـ 25 % في بنكي الأهلي ومصر، موضحا أن قيمة الشهادة تنزل في الحساب المرتبط بالشهادة وعليها العائد.