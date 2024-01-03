بخصر منحوت.. مي عمر تثير تساؤلات الجمهور عن خضوعها لعمليات تجميل

تعتاد الفنانة مى عمر على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها التي تتسم بالأنوثة والاناقة في آن واحد، مما جعلها محط اهتمام متابعيها.

وظهرت مى عمر بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية ملابس ملابسك بنطلون اسود وقميص ابيض مكشوف البطن وهو ما اثار الجدل حولها و ازدات التساؤلات من الجمهور حول خضوعها لعملية التجميل من الشفط و النحت.





وتتميز مى عمر بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها





ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة علي كتفيها.





وفى هذا التقرير نعرض لكم مجموعه الصور..



