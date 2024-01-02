مدير تعليم الإسكندرية يشارك في ورشة عمل "مبادرة تميز المعلم" لتطوير أداء المعلمين

شارك مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية الدكتور عربي أبوزيد، اليوم /الثلاثاء/ في ورشة عمل "مبادرة تميز المعلم" الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة ممثلي محافظات الإسكندرية والمنوفية ودمياط والغربية.

قال مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية -في تصريح صحفي- إنّ الورشة تهدف إلى تحسين جودة وملاءمة إعداد المعلم في الجامعات الحكومية المصرية لتمكين معلمي المرحلة الابتدائية الحاليين والمستقبليين من المهارات اللازمة للمساهمة في تطوير مهارات التلاميذ وتحقيق رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك بالتعاون والتنسيق مع كليات التربية بالجامعات المصرية .

أضاف أن الورشة ارتكزت على مناقشة التحديات والحلول المقترحة لدعم التواصل والتعاون والتنسيق المستدام بين كليات التربية والوزارة ، وكذلك استعراض مقترحات دعم تطبيق منظومة التعليم الجديدة والمعارف والمهارات والاتجاهات التي يجب أن تتوفر في برامج إعداد معلم المرحلة الابتدائية بكليات التربية لتمكين الخريجين من التطبيق الفعال للنظام التعليمي الجديد ، واختُتِمت الورشة بعرض مقترحات تطوير التربية العملية ودور كليات التربية والمديريات في تنفيذ المقترحات.



شارك في ورشة العمل محمود الفولي وكيل وزارة المنوفية والمهندس علي عبد الرءوف وكيل وزارة دمياط وناصر حسن وكيل وزارة الغربية والدكتورة حبيبة بركات مدير عام الإدارة العامة للتعليم الابتدائي، وبمشاركة موجهي عموم المواد الدراسية ومديري إدارات التعليم الابتدائي بالمحافطات المشاركة في الورشة.