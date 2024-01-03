أخبار التعليم .. افتتاح أول مركز لتنمية وتمكين الأميين تعليميا واقتصاديا في أبوتشت بمحافظة قنا .. تعليم الجيزة: تسليم 65779 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

افتتح كل من شريف صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار ، ظهر يوم الثلاثاء الموافق 2من يناير 2024 المجمع الصناعي الحرفي بقرية الكرنك بمركز أبو تشت بمحافظة قنا، والذي يهدف إلي تمكين الأميين تعليمياً واقتصادياً من خلال فصول محو الأمية والتدريب علي بعض الحرف مثل: الخياطة والتريكو والأشغال اليدوية؛ لتمكين الدارسات المتحررات من الأمية اقتصاديا.

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، جلسته الشهرية بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، الفرع الدولي، لمناقشة واستعراض العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية بالجامعة.

شهد أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الثلاثاء، تسليم 65779 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بالجيزة تمهيداٌ لتسليمها للطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام.

هنأ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اللجنة المشكلة لإدارة ملف جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بإعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور عن تشكيل مجلس أمناء جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، واختيار الفريق بحري أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس رئيسًا لمجلس الأمناء، والدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، نائبًا لرئيس المجلس، والدكتور إبراهيم حسن علي القرش عميد كلية الهندسة بجامعة قناة السويس الأسبق، أمينًا للمجلس.

بدأت جميع الجامعات المصرية في جميع المحافظات امتحانات الفصل الدراسي الاول 2024، لذلك يبحث عدد كبير من طلاب الجامعات عن موعد بدء اجازة منتصف العام.