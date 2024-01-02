حسام هيبة: نوجه المستثمر لجهة الولاية على الأرض

أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ملف الاستثمار به العديد من التحديات نتيجة تراكمات عقود مضت، موضحًا أن الروتين كان أبرز التحديات التي تعوق ملف الاستثمار، مشددًا على أنه من أدوار

أضاف "هيبة"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، أن هناك تضارب في القوانين وهو ما حدث ويتم التعامل مع هذه التشابكات منذ 2015، موضحًا أنها تراكمات قديمة وبعض المشاكل والقوانين يتم تطبيقها منذ عام 1945 ويتم التعامل معها بشكل جاد والنظر إليها بصورة أوسع، منوهًا بأن من أدوار الهيئة خلق الروابط والتنسيق بين الهيئات وجهات الدول.

أوضح أن الهيئة تتعامل مع كل الجهات الخاصة بالاستثمار، وتسعى خلال الفترة الحالية لتنسيق جهود هيئات الدولة المختلفة من أجل تحسين مناخ الاستثمار، حيث أنه يتم العمل على الربط بين الجهات وبعضها البعض، منوهًا بأن هذا تحدي كبير ويتم العمل عليه، وهناك مشكلة بيانات والتي يحتاجها أي مستثمر وهو تحدي كبير ويتم العمل عليه، ويتم العمل على تسهيل تخصيص الأراضي للمستثمر بالتنسيق مع الجهة المختصة.