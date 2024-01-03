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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طفل سقط من أعلى درج منزل أسرته بسوهاج

صدى البلد

انتهت حياة طفل في منتصف العقد الأول من العُمر؛ إثر إصابته بكدمة بالرأس واشتباة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ، عقب سقوطه من أعلى درج منزل عائلته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده انتهاء حياة طفل سقط من أعلى درج منزل عائلته دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبین انتهاء حياة الطفل (جاد ب.ج.ح، 5 سنوات، ويقيم دائرة المركز)، وبسؤال والده المدعو (بدوي ج.ح، 33 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية)، قرر بأنه أثناء لهو نجله المذكور أعلى درج المنزل إختل توازنه وسقط على درجات السلم مما أدى إلى إصابته ووفاته، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، ونفر الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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