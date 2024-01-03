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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مروان عطية اختار البطولات.. ورمضان صبحي كان يريد المال

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة أن رمضان صبحي لاعب بيراميدز، تأثر بالأرقام المالية التي كان يحصل عليها في انجلترا، ولم يكن سيحصل عليها في الأهلي، لذلك فقد تأثر بهذا الشأن عند رحيله وانتقاله لصفوف الفريق السماوي. مشيرا إلى أنه أطلق عليه (المنسي) بعدما خرج من حسابات الجهاز الفني لمنتخب مصر، ولم يتناوله أحد أو يفكر فيه مطلقا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مروان عطية اختار النادي الأهلي من البداية بعيدًا عن الأموال، رغم العروض الكبيرة التي تلقاها لكنه اختار الأفضل وفكر بعقله، بحثًا عن البطولات، وهو ما حدث بالفعل بعدما حقق خمس القاب خلال سنة واحدة ولعب كأس عالم للأندية وفاز بالبرونزية".

وأضاف: "هناك فارق شاسع بين مروان عطية ورمضان صبحي، الأخير كان نجم النجوم، بينما الأول لم يكن يعرفه أحد قبل عام، ولم يكن هناك تركيز معه، إلا بعدما طلبه نادي الزمالك وكان فيريرا يرغب في ضمه عندما كان مدربا للفريق الأبيض، بعدها بدأ التركيز معه، والأن اصبح في مكانة مختلفة".

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