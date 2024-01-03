ميستحقش| ميدو يواصل الهجوم على أحمد حسن كوكا بسبب انضمامه للمنتخب

هاجم أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر الأسبق، مجددا أحمد حسن كوكا مهاجم بينديكت سبور التركي، بعد انضمامه لقائمة منتخب مصر لخوض كأس الأمم الأفريقية، التي تقام في كوت ديفوار.



وقال ميدو عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور إن كوكا لم يقدم شيئا يذكر لفريقه هذا الموسم، موضحا أن محمد شريف مهاجم الخليج السعودي استحق الفرصة وأيضا أحمد أمين (أوفة) مهاجم إنبي.

وسبق أن هاجم ميدو، اللاعب كوكا، مؤكدا أنه انضم لمنتخب مصر في فترات سابقة بالمجاملات.



ورد كوكا على هجوم ميدو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن اللاعب المعتزل يهاجمه لأنه "لم يصل لنفس الأهداف التي سجلها خلال مسيرته الاحترافية".