الشباب والرياضة بأسوان تنفذ برنامج تنمية المهارات لغير الكشفيين بمركز شباب بدر

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنفيذ برنامج تنمية المهارات الكشفية لغير الكشفيين وذلك بمركز شباب بدر، مع تنفيذ ورشه عن الإسعافات الأولية وكيفية مجابهة الكسور والإصابات الخطيرة.

أنشطة

وقام بتنفيذ البرنامج التدريبى هبة محمد المسئول الكشفى لفرقة المرشدات بالمركز، وذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وبإشراف من جيهان حنفى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية النشء، والدكتور ناصر سليم عبد المجيد وكيل الوزارة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بأسوان، والدكتورة إيمان عثمان مدير عام إدارة الموهوبين والمبدعين بوزارة الشباب، وبمتابعة من محمد البدرى كمال مدير إدارة تنمية النشء.