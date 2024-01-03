«أبوقمر»: البعض يحاول تحميل «المصري» مسئولية الشغب بمباراة الإسماعيلي.. ولابد من نبذ التعصب

أكد الحسيني أبوقمر نائب النادي المصري، أنه لابد من نبذ التعصب والعناصر المثيرة للشغب، وضرورة التزام جميع الجماهير خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على بعض الشباب بسبب تلك الأحداث.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "يجب تناول الموضوع إعلاميًا بالشكل السليم، والبعض تحدث فقط عن جمهور النادي المصري، ونحن نعترف بالخطأ، ولابد من الإشادة بالقيادة الأمنية بالإسكندرية، وكانت هناك حكمة في التعامل معها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".

وأضاف: "البعض يحاول تحميل المصري مسئولية أزمة مباراة الإسماعيلي بمفرده، ولا توجد إدانة لأحد، وجميع الشباب غادروا إلى محافظة بورسعيد بعد المباراة، بعد الخضوع للإجراءات القانونية وبضمان محل إقامتهم، ولم تحدث إصابات مطلقًا، ولم يحدث احتجاز لأحد، وهناك محضر موجود، والإدانة الموجودة فيه لم تستدع كل هذه الضجة، وكنت موجودً في الملعب وشاهدت كل الفيديوهات أيضا".

وواصل: "رغم ما حدث من أحداث في لقاء الإسماعيلي والمصري، والجمهور بعد اللقاء تعامل بشكل جيد بعد اللقاء رغم تلك الأحداث، والنيابة هي صاحبة القول الفصل في القضية، والهدف هو الإصلاح ونبذ التعصب بين الجماهير في كل الأندية، الموضوع بدأ بمشادة بسيطة بسبب علم النادي المصري، وبعدها بدأت الأحداث".

وأكمل: "من حق الرابطة ان تصدر عقوباتها بشكل رسمي، ولا يجب تضخيم الأحداث بالشكل الذي تم تناوله، والعلاقة جيدة مع النادي الإسماعيلي، وسبق وكنا قريبين من اللعب في استاد الإسماعيلية، والمشاعر جيدة بين الناديين جماهيريا وعلى مستوى المسئولين، وكرة القدم بدون جماهير لا قيمة له".

وزاد: "يجب أن تكون هناك مبادرة جيدة ويؤيدها الجميع من أجل العمل على نبذ التعصب، والخروج من تلك المبادرة بوجود قرارات وتشريعات وقوانين، تنظم الاستثمار الرياضي وغيرها من الأمور الأخرى".

وتابع: "قمنا بالحديث كثيرًا مع رابطة الأندية من أجل زيادة مداخيل الأندية، وحتى الآن لم نتحصل على أي أموال تساعد النادي، ولو لم يتواجد كامل أبوعلي الذي ينفق من جيبه الخاص، فسنعاني من الأزمات المالية".

وأتم: "غياب الجماهير عن المباريات الأخيرة مثل بطولة السوبر المحلي جعل الملاعب كالسينما الصامتة، ولابد من وجود حلول إيجابية سريعًا، بالتعاون بين كل الجهات والمؤسسات".