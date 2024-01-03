عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نائب رئيس الإسماعيلي: ما ارتكبته قلة جماهيرية لن يؤثر على العلاقة مع المصري

صدى البلد

أكد فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي، أن العلاقات جيدة مع النادي المصري، منذ فترة طويلة، وما حدث في المباراة كان من جانب قلة جماهيرية، مشيرًا إلى أنه لا يجب تضخيم الأحداث مطلقًا.

 

وقال عمران في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "البعض يحاول إثارة أزمة مباراة الاسماعيلي والمصري، ما ارتكبه قلة جماهيرية لن يؤثر على العلاقات بين الناديين، ولا يجب تسليط الضوء على هذه الأمور، ما حدث من جانب شباب صغير لا يدركون حجم المسئولية".

 

وأضاف: "جماهير الإسماعيلي استنكرت ما حدث بكل تأكيد، ولم نتخذ أي قرار رسمي بشأن تلك الأزمة من جانب مجلس الإدارة فيما يخص الأحداث الأخيرة".

 

وأكمل: "نضع أيدينا مع النادي المصري، ولا نريد تكبير الموضوع مطلقا، سواء من الإعلام أو الجماهير، وهناك جمهور بعض الأندية كان يرتكب نفس الأمور ولم يتم الحديث عنهم مطلقا".

 

وأتم: "يجب أن يكون هناك تقارب بين الأندية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على حل جميع الأزمات بالتعاون بين المجالس النيابية والهيئات الرياضية مع الأندية".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير مواعيد قطع الكهرباء .. التفاصيل الكاملة لإجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم في مصر خلال التعاملات المسائية

قرار هام من البنك المركزي قبل 5 يناير بشأن انتهاء شهادات الـ 25%|تفاصيل

لاعب سوبر.. فرج عامر يزيح الستار عن أولى صفقات الأهلي في يناير

320 دفعة واحدة| هبوط سعر الذهب اليوم.. مفاجأة في قيمة الجنيه الان

الجرام بـ 2,734 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 3-1-2024

بسوستة ومكشوف من الصدر.. سعر فستان إليسا يثير الجدل

أحمد حسن يكشف أولى صفقات النادي الأهلي في يناير

ترشيحاتنا

نائب رئيس الإسماعيلي: ما ارتكبته قلة جماهيرية لن يؤثر على العلاقة مع المصري

فضل الدفن في الأماكن المقدسة.. من علامات حسن الخاتمة

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال اليابان إلى 62 شخصًا

وسط معارك التمويل.. الدين العام الأمريكي يتجاوز حاجز الـ 34 تريليون دولار

نقيب الفلاحين: البطاطس في الغيط بـ 5 جنيهات للكيلو.. وهذه مطالبنا من الحكومة|فيديو

الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: زيادة رسوم نقل ملكية المُستعمل بنسبة 10.5%|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 62.. إطلالات أثارت الجدل لـ إلهام شاهين

بعد أنباء عن قصة حب جديدة مع الدكتور..إطلالات أثارت الجدل لـ شيرين

بخصر منحوت.. مي عمر تثير تساؤلات الجمهور عن خضوعها لعمليات تجميل

اليوسفي.. فوائد عديدة وأضرار صحية احذر منها عند تناوله كثيرا|هذه الكمية المناسبة

فيديو

بتر قدم فنان شهير ودعوات لمساعدته ماليا.. كيف تدهورت حالته؟ «فيديوجراف»

سر حذاء محمد صلاح الذي تسبب في صدارة ليفربول الدوري الإنجليزي.. فيديوجراف

غضب في العراق بسبب شيرين عبدالوهاب.. ماذا قالت «فيديوجراف»

زيادة كبيرة بالأجور.. الموعد النهائي للتطبيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

اﻟﻤﺰﻳﺪ