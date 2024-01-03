نائب رئيس الإسماعيلي: ما ارتكبته قلة جماهيرية لن يؤثر على العلاقة مع المصري

أكد فرج عمران نائب رئيس الإسماعيلي، أن العلاقات جيدة مع النادي المصري، منذ فترة طويلة، وما حدث في المباراة كان من جانب قلة جماهيرية، مشيرًا إلى أنه لا يجب تضخيم الأحداث مطلقًا.

وقال عمران في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "البعض يحاول إثارة أزمة مباراة الاسماعيلي والمصري، ما ارتكبه قلة جماهيرية لن يؤثر على العلاقات بين الناديين، ولا يجب تسليط الضوء على هذه الأمور، ما حدث من جانب شباب صغير لا يدركون حجم المسئولية".

وأضاف: "جماهير الإسماعيلي استنكرت ما حدث بكل تأكيد، ولم نتخذ أي قرار رسمي بشأن تلك الأزمة من جانب مجلس الإدارة فيما يخص الأحداث الأخيرة".

وأكمل: "نضع أيدينا مع النادي المصري، ولا نريد تكبير الموضوع مطلقا، سواء من الإعلام أو الجماهير، وهناك جمهور بعض الأندية كان يرتكب نفس الأمور ولم يتم الحديث عنهم مطلقا".

وأتم: "يجب أن يكون هناك تقارب بين الأندية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على حل جميع الأزمات بالتعاون بين المجالس النيابية والهيئات الرياضية مع الأندية".