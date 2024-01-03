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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: تأثير الكرة المصرية والأهلي ظهر في كلمات الطفل الفلسطيني

الأهلي
الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن تأثير الكرة المصرية والنادي الأهلي بصفة خاصة، على الشعب الفلسطيني كبير للغاية، والدليل كلمات الطفل الفلسطيني علي إسماعيل الذي ظهر في فيديو مسجل وهو يتمنى الحضور لمصر والخضوع للعلاج والحصول على قفاز محمد الشناوي حارس الفريق الأحمر.

 

وقال “شبانة” عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "مصر هي الملاذ الآمن للأخوة في فلسطين، شاهدنا جميعًا تأثير النادي الأهلي وحارسه على الطفل علي إسماعيل الفلسطيني".

 

وأضاف: "لابد أن يكون لدينا الإرادة في عودة الجماهير، والكرة والرياضة هي القوة الناعمة لمصر، وكذلك باقي المجالات الأخرى، لابد أن نحافظ على ذلك".

 

وزاد: "محمد الشناوي تواصل مع صحفي فلسطيني من أجل إحضار الطفل علي إسماعيل إلى القاهرة، كما حرص محمد الجارحي عضو مجلس الصحفيين على دعم الطفل الفلسطيني وإحضاره للقاهرة للخضوع للعلاج".

 

وأكد “شبانة” أن مصر ستظل هي الأصل والملاذ الأمن للأخوة في فلسطين.

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