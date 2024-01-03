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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: عدم استدعاء ياسر إبراهيم لقائمة منتخب مصر جريمة كروية

صدى البلد

انتقد الإعلامي أحمد حسام ميدو، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري، بسبب عدم استدعاء ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، إلى القائمة النهائية لمنتخب مصر التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

وأكد ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا: «عدم استدعاء ياسر إبراهيم إلى قائمة المنتخب جريمة كروية، لأنه المفروض يكون رقم 3 بعد أحمد حجازي ومحمد عبدالمنعم».

 

وتابع: «بعد الماتشات اللي عملها ياسر إبراهيم في كأس العالم في الفترة الأخيرة مع الأهلي كان لازم يكون ضمن القائمة النهائية في المنتخب».

 

وأضاف: «ياسر إبراهيم يقدر يلعب على أحمد سامي وعلي جبر وأسامة جلال، وكمان ياسر عنده خبرات واشتغل على نفسه جامد في الفترة الأخيرة».

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