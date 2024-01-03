ميدو يفتح النار على كوكا بعد انضمامه لمنتخب مصر

شدد الإعلامي أحمد حسام ميدو، على أن اختيار أحمد حسن كوكا المحترف في الدوري التركي، مجاملة قوية، لافتًا إلى أن تواجده عليه علامات استفهام كبيرة.

وأضاف ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور: «أحمد حسن معملش أي حاجة مع فريقه عشان يتم انضمامه للمنتخب في المرحلة الحالية».

وأوضح: «محمد شريف المحترف في الدوري السعودي وكمان أوفا مهاجم إنبي يستحقوا أن يكون ليهم مكان في منتخب مصر على حساب كوكا».

واختتم: «مستغرب جدا من انضمام محمود حمادة للمنتخب في الفترة الحالية لأن أكيد بأي حال من الأحوال مش هيكون أفضل من عبدالله السعيد اللي عنده خبرات كبيرة».