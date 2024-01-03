اختيارات خاطئة.. أحمد أبو مسلم: قائمة منتخب مصر بها «لوغاريتم»

انتقد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي السابق اختيارات روي فيتوريا للقائمة النهائية لمنتخب مصر المشاركة في بطولة أمم أفريقيا 2023 بـ كوت ديفوار.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الريمونتادا، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع على قناة "المحور": "قائمة منتخب مصر المشاركة في أمم أفريقيا بها "لوغاريتم" وهناك اختيارات خاطئة".

وتابع: "محمد صبحي وأحمد الشناوي لم يشاركا مع أنديتهم منذ فترة، ولابد من وضع بعض من العدالة الكروية في الاختيارات، فاللاعبون يقدمون كل ما لديهم في البطولات المحلية من أجل الانضمام لمنتخب مصر".

وأتم: "بدي تحفظ كبير على اختيار أحمد حسن كوكا في القائمة النهائية، فهو لم يقدم أي مردود جيد مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية".

واختتم أبو مسلم تصريحاته قائلًا: "سعيد بانضمام مصطفى فتحي للمنتخب، لأنه يقدم أداء جيدًا مع بيراميدز في الموسم الحالي بالدوري، ويمتلك حلولاً كبيرة ويستطيع تغيير شكل المباراة وصناعة الفارق".