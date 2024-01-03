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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسيونى: 3 منتخبات مع مصر مرشحة لحصد اللقب الأفريقي

صدى البلد

أكد عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، أنه لا بد من احترام كافة اختيارات فيتوريا المدير الفني للمنتخب، قبل كأس الأمم الأفريقية، وكامل الدعم لهم، والثقة لا بد أن تكون كاملة في جميع اللاعبين.

 

وقال بسيوني في تصريحات لبرنامج "رقم 10" على الفضائية المصرية، أن هناك 3 منتخبات مرشحة لحصد اللقب، بالطبع منتخب مصر، ولكن مع مصر يوجد المغرب والجزائر والسنغال هم أبرز المنتخبات المرشحة لحصد اللقب.

 

وأضاف بسيوني، فريق طلائع الجيش فرط في مباريات بسهولة مثل مباراة المقاولون، مشيرا إلى أن اللاعب المصري عندما يستسهل الأمر يقدم أداء غير جيد، وقدمنا أمام سموحة مستوى قويا ولكننا تعرضنا لظلم تحكيمي.

 

وتابع: "فزنا على زد عن جدارة واستحقاق، وبتمنى التتويج بكأس الرابطة مع الفريق في ظل عدم وجود الأهلي والزمالك، والفرص كلها متساوية أمام الفرق المشاركة في البطولة".

        

وعن مفاوضات الزمالك لضم محمد شحاتة، علق قائلا: "لم يصلنا أي عرض رسمي لأي لاعب، ولم نبت في الأمر لأنه لا يوجد أي عرض رسمي من الأساس وصل للنادي، ومحمد شحاتة مستقبله كبير ولاعب لديه حلول ويفيد أي ناد ونتمنى أن يتميز معنا بشكل أكبر".

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