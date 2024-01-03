ميلان يفوز على كالياري 4-1 ويتأهل لربع نهائي كأس إيطاليا

تأهل فريق ميلان إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، بعد فوزه العريض على ضيفه فريق كالياري بنتيجة 4-1.

أقيمت المباراة مساء أمس الثلاثاء على ملعب "سان سيرو" بمدينة ميلانو الإيطالية، ضمن منافسات دور الـ16 لكأس إيطاليا.

سجل رباعية ميلان، لوكا يوفيتش "هدفين" في الدقيقتين 29 و42، وشاكا تراوري في الدقيقة 50، ورفائيل لياو في الدقيقة 90، فيما أحرز هدف كالياري الوحيد لاعبه باولو أتزي في الدقيقة 87.

وفي الدور ربع النهائي لكأس إيطاليا، سيواجه ميلان الفائز من مباراة أتالانتا أمام ساسولو المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء.