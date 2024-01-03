فالنسيا يفوز على فياريال 3-1 في الدوري الإسباني

حقق فالنسيا فوزا ثمينا على ضيفه فياريال بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء على ملعب ميستايا في إطار الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل ثلاثية فالنسيا كل من رومان ياريمتشيوك في الدقيقة الرابعة وبيبيلو هدفين من ركلتي جزاء في الدقيقتين 27و57، بينما أحرز جيرارد مورينو هدف فياريال في الدقيقة 73.

الفوز رفع رصيد فالنسيا إلى 26 نقطة في المركز التاسع مؤقتا وبفارق الأهداف عن خيتافي صاحب المركز الثامن بنفس الرصيد من النقاط ، بينما تجمد رصيد فياريال عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر مؤقتا وبفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب المركز الثاني عشر.

وفي مباراة أخرى أقيمت في إطار نفس الجولة ، تعادل ريال سوسيداد مع ضيفه ديبورتيفو الافيس بهدف لكل منهما.

ورفع سوسيداد رصيده إلى 32 نقطة في المركز السادس ، بينما أصبح رصيد الافيس 17 نقطة في المركز الخامس عشر مؤقتا.