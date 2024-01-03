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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قاضٍ فيدرالي يرفض منع ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية بولاية فرجينيا

ترامب
ترامب

أصدر قاض فيدرالي بولاية فرجينيا الأمريكية قرارا يرفض من خلاله دعوى قضائية رفعها ناشطون ديمقراطيون، نهاية الشهر الماضي، يطالبون فيها القضاء المحلي بمنع السماح للرئيس السابق دونالد ترامب، بالترشح في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية، والمقررة في شهر مارس المقبل. 
وقال القاضي في حكمه إن المدعين لم يقدموا الحجج الكافية التي تؤكد قولهم بأن مشاركة ترامب في انتخابات فرجينيا ستلحق ضررا بهم وبالعملية السياسية حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم /الأربعاء/.
وبهذا القرار، تنضم فرجينيا إلى ولايات مينيسوتا وميشيجان وكاليفورنيا التي رفضت منع ترامب من الترشح.
والحجة وراء الدفع بمنع ترامب من الترشح في الانتخابات التمهيدية هو "عدم الأهلية بسبب الدور الذي قام به الرئيس السابق خلال هجمات اقتحام الكونجرس في يناير عام 2021".
ويواجه ترامب تحديات مماثلة في التعديل الرابع عشر لترشحه في ولايات أخرى، بما في ذلك كولورادو حيث أمرت المحكمة العليا بالولاية بإبعاد ترامب من الاقتراع الأولي هناك - وهو القرار الذي يعتزم الرئيس السابق استئنافه أمام المحكمة العليا الأمريكية.
وسيكون أي حكم من المحكمة العليا الأمريكية هو الكلمة الأخيرة بشأن ما إذا كان ترامب مؤهلا للظهور في الاقتراع الأولي في كولورادو وماين والولايات الأخرى حيث يتم الطعن في أهليته.

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