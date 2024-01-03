أهالي غزة يبحثون عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على القطاع.. شاهد

عرضت فضائية “يورونيوز” تقريرا بعنوان، في غزة.. بحث عن ناجين بعد غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين.

ووفقا للتقرير، استشهد ثمانية أشخاص، يوم الثلاثاء، في غارة جوية إسرائيلية في مخيم النصيرات للاجئين في قطاع غزة، على ما أفاد مسؤول صحيّ.

