وقوع إصابات جراء قصف.. اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم طولكرم

أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي موقعا في مخيم طولكرم.

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أطلقت طائرة مسيرة للاحتلال صاروخًا صوب أحد المواقع في المخيم، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح طفيفة، تم علاجهم ميدانيا.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وجرفت شوارعه، خاصة في حارة البلاونة وشارع المدارس، وسط اندلاع مواجهات بين الشباب الفلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الأعيرة النارية بكثافة.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الفلسطينيين من مخيم نور شمس عقب مداهمة منازلهم.

كما اعتدت بالضرب المبرح على أحد الفلسطينيين بعد مداهمة منزله في حارة المدارس، ما تسبب بإصابته بحالة إغماء.