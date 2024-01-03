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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: تلبية احتياجات المواطنين وتوفير السلع الأساسية يتصدّر اهتمامات وأولويات الدولة المصرية

صحيفة الجمهورية
صحيفة الجمهورية

 أكدت صحيفة (الجمهورية) أن الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية للأسرة المصرية يأتي في مقدمة الاهتمامات والأولويات للدولة المصرية.
وأفادت الصحية - في افتتاحية عددها الصادر اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان (توفير السلع الأساسية)- بأن توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية وبأسعار مخفضة هدف أساسي للجهود المتواصلة للحكومة في ظل التحديات التي تواجه
الاقتصاد العالمي بصفة عامة واقتصادات المنطقة على وجه الخصوص.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في هذا الإطار جاءت تأكيدات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على أهمية توافر السلع المختلفة ومتابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق وتحديد 7 سلع استراتيجية لابد من الإعلان عن أسعارها بكافة نقاط البيع. 
ولفتت "الجمهورية" إلى أنه في هذا الصدد تأتي حملات ضبط الأسواق والمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات ضبط الأسواق ومشروع الصوامع وسبل تطوير قطاع المطاحن وضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر بشأنها قرار رئيس الوزراء، وتشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة التموين والإدارة المركزية للرقابة، لتنظيم تداول السلع والتأكيد على توافرها للمواطنين.
واختتمت الصحيفة افتتاحية عددها بأن الاهتمام بتلبية احتياجات المواطنين وتوفير كافة السلع الأساسية للأسرة المصرية يأتي في مقدمة الاهتمامات والأولويات للدولة المصرية.

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