صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق

أبرزت صحف القاهرة الصادرة، اليوم الأربعاء، تأكيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس أهمية توافر السلع وضبط الأسواق، كما تناولت الصحف باهتمام عددا من أخبار الشأن المحلي.

فتحت عنوان "السيسى وشيخ محمود يبحثان الأوضاع الإقليمية وتطوير التعاون المشترك"، ذكرت صحيفة (الأهرام)، في صفحتها الأولى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد موقف مصر الثابت بالوقوف بجانب الصومال الشقيق، ودعم أمنه واستقراره.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس السيسي أمس من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، والذي تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطوير التعاون المشترك، واستمرار التنسيق وتعميقه في مختلف المجالات، بما يتفق والطبيعة التاريخية للعلاقات بين البلدين.

وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تطرق أيضا للأوضاع الإقليمية.

وأبرزت الصحف المصرية، الصادرة اليوم /الأربعاء/، اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، مع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة آليات تنفيذ قرارات ضبط الأسواق، ومشروع الصوامع، وسبل تطوير قطاع المطاحن، حيث ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور مدبولي، أكد أهمية توافر السلع المختلفة، بما يسهم في توازن الأسعار، مشددا على ضرورة متابعة تنفيذ القرارات الأخيرة الصادرة بشأن ضبط الأسواق، وتحديد 7 سلع استراتيجية.

وأضافت الصحيفة أن المصيلحي أشار إلى قرار تحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الصادر فى ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء تحديـد بعـض السلع الإستراتيجية، مبينا أن القرار ينص على أن تلتزم الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمـصنعة والمعبئة والمـوردة للمنتجات والسلع التى تم تحديدها بإصدار فواتير بيعية ضريبية، متضمنة البيانات التى توضح نوع المنتج أو السلعة، وكمياتها، وتاريخ إنتاجها، وسعر بيع المصنع، والحد الأقصى لسعر البيع النهائى للمستهلك، طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية.

وشدد الوزير على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بهدف تنظيم الأسواق، وحماية المستهلك، وزيادة الإتاحة السلعية للأصناف الإستراتيجية السبعة، وكذلك الالتزام بإعلان السعر لجميع السلع، بجميع نقاط البيع.

وأضافت الصحيفة أن الاجتماع تناول موقف مشروع الصوامع وأهميته فى زيادة القدرة التخزينية، لتصل إلى 5 ملايين طن قمح، وأكد المصيلحى أهمية المشروع فى القضاء على نسبة الفاقد، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة الأقماح طوال العام، والحفاظ على جودة الخبز، مستعرضا، فى هذا الصدد، بعض الأرقام التي توضح إجمالي السعة التخزينية الحالية التي تبلغ نحو 3.5 مليون طن، ويجرى تنفيذ زيادة السعة التخزينية بمقدار 1.2 مليون طن.

وتحت عنوان "الحكومة تستجيب لطلبات النواب والمواطنين"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماعاً، أمس لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، والدكتور مجدى جلال، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس محمود النقيب، نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندس ياسين محمد، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية للعمليات.

ونقلت الصحيفة عن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، تصريحه بأن الحكومة استجابت للعديد من الطلبات المقدمة من جانب نواب البرلمان والمواطنين بشأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً، وذلك بالنظر لبدء أعمال امتحانات منتصف العام، مشيراً إلى أنه استجابة من الحكومة لتلك المطالب، فقد سبق أن وجه الدكتور مصطفى مدبولي، بسرعة العمل على تحقيق هذه المطالب من خلال تنفيذ خطة تخفيف الأحمال في ساعات النهار فقط.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن وزارة الكهرباء اتخذت عددا من الإجراءات خلال الأيام الماضية، ومن المقرر أن تبدأ بالفعل فى تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وذلك بداية من اليوم الأربعاء، حيث سيتم ضغط الفترة الخاصة بتخفيف الأحمال لتكون من ١١ صباحاً وحتى الخامسة مساء، على أن تعلن الوزارة جداول تخفيف الأحمال لكل منطقة (ساعتان لكل منطقة) بحيث تنتهى فترة التخفيف فى الخامسة مساء.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة "الجمهورية"، في صدر صفحتها الأولى، أن مؤشرات البورصة المصرية سجلت ارتفاعات قوية في أولى جلسات العام الحالي ۲۰۲٤ مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والعربية والمستثمرين الأجانب الأفراد فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والعرب نحو البيع.

وأوضحت الصحيفة أن رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة ربح نحو ٣٤ مليار جنيه ليصل إلى مستوى ١,٧٥٣ تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو ۲۷٫۲ مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات وصفقات نقل ملكية فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3 مليارات جنيه.

وأشارت إلى أن مؤشر السوق الرئيسي إيجى إكس (۳۰) قفز بنسبة ٢,٤٤ في المائة ليبلغ مستوى ۲۵۵۰۱,٩٤ نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجى إكس (۷۰) بنسبة ٣,٠٦ في المائة ليصل إلى مستوى ٥٦٤٠,٦٨ نقطة، كما شملت الارتفاعات مؤشر إيجى إكس (۱۰۰) الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو ۲٫۹۳ في المائة ليبلغ مستوى ۸۱۱۱,۱۲ نقطة.

وتحت عنوان "رئيس الأركان يتفقد المعامل الرئيسية لإدارة الحرب الإلكترونية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تفقد المعامل الرئيسية للوقاية الكيميائية، وذلـك فى إطـار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية المستمرة لمنظومة العمل بكافة الإدارات التخصصية بالقوات المسلحة.

وأضافت أن الـلـواء أ.ح سامى مصطفى على موسى مدير الإدارة استعرض منظومة العمل بالمعامل الرئيسية ومدى جاهزيتها ومستوى الكفاءة العلمية والفنية لها وذلـك ضمن منظومة التطوير والتحديث التي تنفذها القوات المسلحة بكافة أسلحتها التخصصية، موجهًا الشكر للقيادة العامة للقوات املسلحة على الدعم المستمر الذي توليه للإدارة بما يمكنها من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليها على أكمل وجه.

وتحت عنوان "الفريق أشرف عطوة يلتقى آمر القوة البحرية الكويتية"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الفريق أشــرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية التقى مع العميد الركن بحري هـزاع مطلق العلاطي آمر القوة البحرية الكويتية والوفد المرافق له خـلال زيـارتـه الرسمية لقيادة الـقـوات البحرية بالإسكندرية.

وأوضحت الصحيفة أن الـزيـارة تضمنت جولة تفقدية لعدد مـن الـوحـدات البحرية المنضمة حديثًا لأسطول القوات البحرية، والمــرور على لـواء الـوحـدات الخاصة، وتفقد منظومة الإعداد والتأهيل للطلبة داخل الكلية البحرية.

كما شملت الزيارة المرور على شركة ترسانة الإسكندرية وهنجر بناء السفن للتعرف على الإمكانيات والخبرات المصرية الـرائـدة في مجال إنتاج الـوحـدات البحرية المختلفة وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية.

وتحت عنوان "استشهاد العراوري القيادي بحماس في ضربة إسرائيلية بلبنان"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أنه بعد ٨٨ يوما من الحرب على غزة أعلنت حركة حماس ومصدران أمنيان لبنانيان استشهاد القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري أمس في ضربة إسرائيلية استهدفت مكتبا للحركة بالضاحية الجنوبية لبيروت.

ونقلت الصحيفة عن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" عزت الرشق قوله: إن عمليات الاغتيال الجبانة التي ينفذها الاحتلال ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا، وعقب ذلك أطلقت "حماس" رشقة صاروخية على تل أبيب من أراضى قطاع غزة.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء اللبنانية، أن نجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال أجرى اتصالا بوزير خارجيته عبدالله بوحبيب، طالبا تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي ضد إسرائيل بعد اغتيالها قادة من حماس بينهم صالح العارورى.

وأشارت صحيفة "الأهرام" إلى أن «العاروري» من مؤسسي كتائب «عز الدين القسام»، وقد أمضى سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية، إلى أن أفرج عنه في عام ٢٠١٠، وأبعدته إسرائيل عن الأراضي الفلسطينية، وكان العارورى يقيم مع عدد آخر من قادة حركة حماس في لبنان، وذكرت مصادر إعلامية أنه كان يفترض أن يلتقي العاروري اليوم حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله.

